Concerto di beneficenza. Note per La Farfalla

Grande successo per il concerto di beneficenza organizzato da La Farfalla e presentato da Carlo Sestini. Grazie alle offerte delle tante persone presenti sono stati raccolti 1155 euro che l’associazione adesso utilizzerà per realizzare il progetto che ha ispirato l’evento: acquistare arredamenti, piante e fiori per poter rendere ancora più bello e fruibile il parco circostante la sede della Fondazione Villa Elena Maria, la struttura attigua a Villa Pizzetti che da circa due anni ospita i volontari de La Farfalla.

Nella struttura ci sono gli appartamenti riservati a degenti e familiari, gli ambulatori, le stanze riservate agli psicologi e agli altri operatori, una sala conferenze e altri spazi polifunzionali.

Il pomeriggio musicale è iniziato con l’esibizione dell’Orchestra La Bizare, diretta dalla professoressa Laura Bianchi, ed è proseguito con i musicisti dell’Istituto musicale comunale "Giannetti", allievi dei professori Davide Vallini, Giuliano Schiano, Eloisa Romeo, Laura Fabbiani, Gala Chistiakova e Diego Benocci, che hanno accarezzato i tasti di un bellissimo pianoforte a coda messo a disposizione dal Clan della Musica.

Il gruppo Bras Bros. & Bass è intervenuto, facendo un’incursione a sorpresa, deliziando il pubblico con le loro sinfonie.

Presente la consigliera di Fondazione Grosseto Cultura (di cui l’Istituto musicale comunale Giannetti fa parte), Olga Ciaramella. "Ringrazio i ragazzi e gli insegnanti che hanno aderito a questo evento – ha detto Ciaramaella –. Anche da queste iniziative vediamo che la Cultura è presente nella nostra città".

"Un ringraziamento a tutti i presenti che sono venuti ad ascoltare questi piccoli grandi artisti – ha detto la presidente de La Farfalla, Loriana Landi –. Onore a questi ragazzi che si impegnano in un’arte sottilissima come è la musica, quella musica considerata un linguaggio universale, questa bella musica che unisce".

Alla fine del concerto tutti i partecipanti hanno alzato i calici per un brindisi conviviale con le bollicine dei Vignaioli del Morellino di Scansano e con i prodotti tipici di Corsini dolci e Panificio Galletti.