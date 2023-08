Concerto della banda "Giuseppe Verdi" in piazza del Comune

Venerdì alle 19 a Pitigliano in piazza Garibaldi, ovvero la piazza del Comune, si svolgerà il concerto bandistico, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Proloco "L’Orso". La banda " Giuseppe Verdi" di Sorano, ma composta anche da numerosi elementi di Pitigliano, diretta dal maestro Daniele Pifferi, alternerà brani classici a marcette. Per la banda è il primo concerto a Pitigliano, dopo la lunga interruzione dovuta al Covid. L’unica uscita precedente era stata in occasione della processione del Corpus Domini.