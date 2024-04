Concerto dedicato a Schumann e Schubert

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" torna in concerto con un programma dedicato a Schumann e Schubert. L’appuntamento è per oggi alle 18 al Teatro degli Industri. L’orchestra sarà diretta per l’occasione da Paolo Ponziano Ciardi e il concerto vedrà l’esibizione di Misha Quint (nella foto) al violoncello. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in la minore per violoncello e orchestra opera 129 di Robert Schumann e della Sinfonia n. 3 in re maggiore D 200 di Franz Schubert. I biglietti sono in prevendita chiamando l’infoline 333 5372994 e saranno in vendita al Teatro degli Industri anche prima del concerto. Paolo Ponziano Ciardi è nato a Genova e ha intrapreso giovanissimo la carriera di direttore d’orchestra. È ospite abituale, come direttore d’orchestra nel repertorio sinfonico e in quello lirico, delle più prestigiose fondazioni lirico-sinfoniche, orchestre e società di concerti internazionali, tra cui l’Orchestra della Rai di Torino e il Teatro Verdi di Trieste. Misha Quint è nato in Russia e si è diplomato alla Scuola speciale per talenti di Leningrado e al Conservatorio di Stato di Leningrado. Emigrato negli Usa, ha debuttato in recital a New York e in orchestra alla Avery Fisher Hall del Lincoln Center nel 1992. Ha tenuto numerosi recital solistici e masterclass nelle principali sale del mondo.