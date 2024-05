Concerto con "La musica al femminile"

Domani alle 18 nella chiesa Evangelica Battista, in via Piave, si terrà il terzo appuntamento del festival "Il Suono, La Musica, La Parola", evento promosso e organizzato dall’associazione Musica & Vita Aps. Si tratta di un concerto-reading dal titolo "La musica al femminile", in collaborazione della Chiesa Evangelica Battista di Grosseto, dove verranno eseguite musiche composte da donne compositrici come Clara Schumann, Cecile Chaminade ed altre.

Ad eseguire le musiche sarà il Duo Pizzulli, Maria Carmela voce e violino, Maria Teresa pianoforte, che ci accompagneranno nel mondo della musica al femminile.

"È storicamente evidente – dicono gli organizzatori – la posizione di inferiorità in cui sono state tenute le donne nel campo dell’arte e questo ha generato, fra l’altro, il tardivo interesse nello scoprire anche il loro contributo artistico. Indubbiamente, le compositrici pagano lo scotto di un passato che relegava il ruolo della donna in ambito musicale, ad uno spazio circoscritto, all’intrattenimento degli ospiti o al diletto personale. Questo concerto intende dare voce alle compositrici che hanno lasciato segni tangibili delle loro capacità e talenti. Tra esse non mancano coloro che animate dalla loro fede religiosa hanno lasciato pagine musicali di rara bellezza".

Ingresso libero ad offerta.