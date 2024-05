Concerto ‘Città di Grosseto’ agli Industri

Due tra le più celebri "Ouverture" di Mozart e la monumentale "Quinta" di Beethoven. È questo il programma del concerto dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto", che si terrà questa sera alle 21 al Teatro degli Industri di Grosseto. L’orchestra, diretta da Andrea Colombini, eseguirà le Ouverture da "Le nozze di Figaro" e "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart e la "Quinta sinfonia in do minore op. 67" di Ludwig Van Beethoven. I biglietti sono in prevendita tramite l’infoline dell’Orchestra al numero 333 5372994 e potranno anche essere acquistati al botteghino del teatro, aperto un’ora prima del concerto. Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha "riportato" a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival "Puccini e la sua Lucca", unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival "Waves of Music" di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival "Puccini in the park" a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Colombini si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.