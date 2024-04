Conad assume per il market a Castiglione

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione dello stabile che ospiterà il nuovo supermercato Conad a Castiglione della Pescaia. Rimane quindi confermata l’ apertura già per questa estate.

Sono già state fatte le prime 20 assunzioni ed il personale e’ in formazione nei supermercati Conad di Grosseto. Altre 10 persone verranno assunte entro fine aprile ed anche queste riceveranno la formazione nei supermercati Conad di Grosseto.

Stanno continuando i colloqui, sia per personale fisso che per le assunzioni stagionali, stimate in 30 unità. Tutti i neo assunti riceveranno un periodo di formazione nei supermercati Conad di Grosseto ed è ancora possibile presentare la propria candidatura.