"Con noi sarà un Comune aperto"

"Noi non vorremmo cambiare la serratura al municipio, ma togliere il portone per rendere il comune più "aperto"". Arturo Cerulli corre con la sua lista Civico 23 verso le elezioni del 14 e 15 maggio. "La scelta dei candidati è stata difficile – ha sottolineato ieri ai microfoni di Lifebox Streaming –. La gente non è innamorata della politica purtroppo. Non è così facile fare le cose, ci vogliono gavetta ed esperienza. Vengo da 5 anni di opposizione, non è facile farlo perché il Consiglio comunale è un organo inutile, decide la maggioranza. Sono contento di quello che ho fatto da sindaco. Si poteva fare meglio, ci riprovo perché dopo 5 anni di opposizione voglio rimanere nella storia. L’ho fatto h24 e 365 giorni all’anno e il mio modo non lo cambio". Soddisfatto della sua squadra. "La mia lista mi rende molto contento – ha aggiunto –. Sono riuscito a trovare elementi diversi e alternativi. Con candidati pronti all’uso e molti alle prime armi, bisogna pensare ai prossimi 50 anni e avere idee alternative. La mia squadra è la migliore tra le tre, se perdiamo la colpa è solo mia. Con Luigi Scotto abbiamo avuto un colloquio per cercare di fare un’alleanza, ma non siamo riusciti a trovare un accordo. Comunque per fare le opere più grandi occorre avere il coraggio di mettersi con altri, che in questo caso significa Fratelli d’Italia. Ci sarà da rimboccarsi le maniche, a partire dalle migliaia di pratiche edilizie. Abbiamo il vantaggio di avere l’Aeronautica per risolvere il problema dei parcheggi a Porto Santo Stefano. Dobbiamo ripartire subito con la movida". Cerulli ieri sera ha inoltre tenuto un incontro pubblico a Porto Santo Stefano con l’onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità per FdI.

Andrea Capitani