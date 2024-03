"Con la stessa passione di Cristo". Torna la Via crucis drammatizzata

Domani, in occasione del venerdì Santo, sarà rappresentata la Via crucis drammatizzata "Con la stessa passione di Cristo". Seconda edizione per questo segno di devozione e di fede nel suggestivo borgo medievale di Castiglione. La sacra rappresentazione avrà inizio dalla chiesa di San Giovanni Battista alle 20.30 e terminerà nella chiesa di Santa Maria Goretti, in località Paduline, col momento della resurrezione.

"Sono davvero soddisfatto del percorso intrapreso – dice il parroco don Paolo Gentili – perché accanto al coinvolgimento di tante persone, c’è prima di tutto il desiderio condiviso di offrire non uno spettacolo, ma un cammino dietro all’Uomo della croce che è il Signore della vita. Sono grato a tutti coloro che da tempo stanno lavorando con me a questa serata. Ricordo che anche quest’anno ci sarà la possibilità di usufruire di un servizio navetta per raggiungere il borgo medievale. Basta inviare un whatsapp o telefonare al 3341415167 e prenotarsi. Il servizio inizierà dalle 19.15 da S. Maria Goretti". I testi sono stati elaborati dallo stesso don Paolo Gentili mentre la regia è di Fabrizio Cattarulla con il supporto di Davide Santamaria. Suggeritrice Alice Serafin mentre la parte tecnica è curata da Giovanni Iori. A dare il volto a Gesù sarà Emanuele Montefalchesi fino alla crocifissione, mentre il Risorto sarà Giuliano Alasia. Luca Armellini è Pietro, Giorgio Tuccio Giovanni ed Emanuele Bisello Giacomo. Giuda Iscariota sarà interpretato da Marco Mengoni; Maria Gloria Rumeni; il diavolo Emma Magliozzi mentre Mario Magliozzi sarà la voce narrante. Bernardino Tartaglia sarà Pilato, Massimo Berretti Barabba; la Maddalena, che canta la resurrezione è Jessica Biancalani.