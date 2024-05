Con la Nona sinfonia dal buio alla luce. Incontro con Sabadin

Dal buio alla luce. La Nona di Beethoven secondo il giornalista, scrittore e musicologo Vittorio Sabadin, che oggi alle 18 dialogherà con Giancarlo de Maria alla biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano sulla famosa sinfonia. L’Accademia del Libro invita alla conversazione sulla composizione che, duecento anni fa, il 7 maggio 1824, fu eseguita per la prima volta al Theater am Kärntnertor di Vienna. Ormai completamente sordo, il compositore non si rese conto dell’entusiasmo del pubblico che lo applaudiva fragorosamente e una cantante lo fece girare perché si rendesse conto di quanto la sua rivoluzionaria composizione fosse piaciuta. E ancora oggi la Nona è la sinfonia più eseguita al mondo. Attraverso la guida all’ascolto di questo capolavoro, il giornalista e musicologo Vittorio Sabadin illustrerà le ragioni per le quali è considerato una pietra miliare nella storia della civiltà e perché lo resterà per sempre. Sabadin è stato vicedirettore e corrispondente da Londra per il giornale La Stampa e, trasferitosi a Roma, è ora editorialista del Messaggero.