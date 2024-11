Con il Rotary per la lotta alla poliomielite

"Vogliamo sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta contro la poliomielite. Ogni contributo, per quanto piccolo, può fare una grande differenza nella vita di milioni di bambini". Sono le parole con le quali Anna Montemaggi, presidente del Rotary Club Massa Marittima, ha illustrato il senso della serata che si è svolta nella Sala San Bernardino nel seminario vescovile organizzata in occasione della giornata internazionale "End Polio Now" che come ogni anno intende promuovere una raccolta fondi pensata proprio per sviluppare l’azione internazionale che il Rotary ha messo in atto dal 1985 e che ha come obiettivo l’eradicazione della polio nel mondo.

Ospite della serata l’attore e regista, nonché professore, Giacomo Moscato che ha narrato le gesta di Ulisse durante il suo epico viaggio di ritorno ad Itaca. E la presidente ha voluto soffermarsi sul valore simbolico della ricerca di Itaca da parte di Ulisse. "Con questo evento – ha detto – vogliamo non solo celebrare la grande letteratura di Omero, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta contro la poliomielite. Ognuno di noi, come uomo, come socio Rotary, può considerarsi alla ricerca della propria Itaca, identificandola nella ricerca ed obiettivo del proprio agire".

Alla serata erano presenti oltre 160 persone, tra cui autorità civili, militari e quelle rotariane.

L’attore Giacomo Moscato, con la bravura e la maestria che lo contraddistinguono, ha portato in scena il dramma del viaggio di Ulisse con una narrazione epica assolutamente originale, alternando momenti di prosa, di recitazione e di poesia, con immagini e musiche che hanno immerso tutti gli spettatori nel poema epico di Omero, con una vivacità ed un rapimento davvero degno di nota.