Con il Rotary Club un concerto "Vivace" dedicato a Francini

Il duomo di Grosseto domani alle 19 ospiterà il secondo Concerto d’Autunno organizzato dal Rotary Club Grosseto,dedicato al professor Guglielmo Francini. Un concerto molto atteso (l’ingresso è libero e gratuito) in quanto avrà come protagonista la prestigiosa Orchestra giovanile "Vivace" di Grosseto che propone in questa occasione la Ouverture del "Coriolano" e il Concerto per violino e orchestra op. 61, entrambi di Ludwig Van Beethoven. Violino sarà Giada Visentin, e l’Orchestra sarà diretta dal Maestro Massimo Merone.