Commerciante muore a 52 anni. Commozione per la scomparsa di Barbara

GROSSETO

Commerciante di soli 52 anni muore dopo una lunga malattia. Barbara Guidarelli era molto nota in città per essere la titolare di un negozio di decoupage in via Matteotti. La sua era una passione sconfinata per l’arte in generale, che mostrava con gentilezza.

Lascia una figlia e tutte le persone che in questi anni avevano imparato a conoscerla ed apprezzarla proprio per quella passione che sapeva trasmettere per l’arte.

Se n’è andata ieri, in una domenica di febbraio.

Nelle prossime ore sarà deciso il giorno delle esequie.