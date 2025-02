Combattuto pareggio per l’Atlante Grosseto in casa del Kappabi Potenza Picena

CALCIO A 5

kappabi potenza picena

4

atlante grosseto

4

KAPPABI POTENZA PICENA: Luciani, Tognetti, Sabbatini, Pizzo, Belleggia, Giacomelli, Togni, Della costanza, Babucci, D’Ambrosio, Berkane, Tinteanu. All. Sapinho

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Vasile, Solosi, Bellucci, Baluardi, Galletti, Gianneschi, Mariani, Polino, Mesa Maldonado, Beltrami, Falaschi. All. Torre.

Arbitri: Calenzo di Formia e Carnazza di Taranto

Reti: 5’ Sabbatini, 5’30 Sabbatini, 11’ D’Ambrosio, 13’ Mesa, 23’ Pollino, 30’ Beltrami, 34’ Vasile, 35’ Giacomelli.

Pareggio nella trasferta contro il Potenza Picena per l’Atlante Grosseto che torna a casa con un pirotecnico e combattuto 4 a 4 nell’ultimo turno di A2 di calcio a 5. Un ottimo inizio dei padroni di casa che si portano già sul 2-0 dopo 10 minuti grazie a Sabbatini mentre nel finale del primo tempo arriva il 3-0. Nel finale di frazione arriva la buona reazione dell’Atlante che grazie al titolo libero di Mesa riaprono la sfida. Alla ripresa delle ostilità i biancorossi si portano addirittura in vantaggio per 4-3 in una partita che rimane sempre sull’equilibrio con belle giocate da ambo le parti: poi nel finale arriva il 4-4 di Giacomelli che regala un punto a testa.