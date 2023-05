"Comanda Rossi". "Volete solo strumentalizzare"

L’opposizione rimane fermamente convinta che questa sia una strumentalizzazione ed una presa di potere dell’assessore Fabrizio Rossi, nonché onorevole di Fratelli d’Italia. "Come ho già ribadito – dice Giacomo Gori – l’unico che ha un partito forte alle spalle e che domina è Fabrizio Rossi. Il sindaco sta portando avanti questa storia per un’imposizione da parte di un suo assessore. Alessandro Antichi era un sindaco forte, che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno, neanche dai suoi assessori".

"Le cose stanno esattamente così – dice Culicchi –. Questa città è in difficoltà e noi stiamo portando avanti, da mesi, una tematica che interessa solo la magioranza. Ci sono cose più importanti e i cittadini vanno ascoltati. Questo sindaco verrà per sempre ricordato per la storia di Almirante. Non interessa unire, ma solo far valere il proprio potere. Inoltre, questa storia sta danneggiando anche il lavoro degli assessori che dovrebbero fare cose più importanti. Questa città non è mai cresciuta. Su questo presente si costruiscono le fondamenta per il futuro e dovremmo cercare di lasciare una traccia di continuità e utilità per la prossima amministrazione".

"Per risolvere la questione – dice Rita Bernardini, Gruppo misto di minoranza – chiediamo un referendum, lo strumento più democratico che c’è". "Noi appoggiamo questa mozione – dice Paolo Serra, Fratelli d’Italia –. La nostra Costituzione è contro il totalitarismo. Il fascismo e il comunismo sono entrambi estranei ai principi costituzionali. Noi bisogna mirare all’unione, nonostante queste due ideologie siano completamente opposte. Invece all’opposizione piace continuare a strumentalizzare tramite un antifascismo archeologico".

Dopo le votazioni, in segno di protesta, l’opposizione si è alzata in piedi con le fotocopie del bando sugli "sbandati" del 1944 a firma del ministro Mezzasoma e di Almirante. L’Anpi, invece, sotto il palazzo del Comune, ha cantato "Bella Ciao".

S.S.