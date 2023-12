Colpita da malore. Salvata da volontari

Donna 72enne va in arresto cardiaco, mentre era in auto. Un carabiniere di Orbetello libero dal servizio con la moglie, entrambi soci di Croce Rossa Italiana, mentre erano nel capoluogo maremmano per delle compere, sono intervenuti su una emergenza sanitaria, avvenuta nel parcheggio del supermercato della Lidl in via Stati Uniti, a Grosseto. Hanno visto la donna sentirsi male, e perdere i sensi in modo improvviso, all’interno della sua auto, dove era sola.I due volontari della Cri, in organico con il Comitato della Costa d’Argento, sono subito intervenuti e hanno tirato fuori la donna dall’auto mettendola a terra ed applicando subito le tecniche del Blsd. Dopo pochi istanti utilizzavano anche il Dae della colonnina presente nel parcheggio, fino all’arrivo dei sanitari che hanno trasportato la donna in pronto soccorso a Grosseto.