Colonoscopia virtuale. Consegnati 216 kit

ORBETELLO

Consegnati ieri mattina all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello 216 kit per la colonscopia virtuale da parte dell’associazione "Insieme in Rosa", rappresentata da Donatella Guidi, e necessari per coprire il fabbisogno di un anno. Questa donazione riguarda anche anche l’isola del Giglio, Pitigliano e Orbetello.

"Ringrazio a nome dell’ospedale di Orbetello Insieme in Rosa - ha detto Massimo Forti, direttore di presidio ospedaliero –. Con questa donazione, che si aggiunge a quella dello scorso anno, ci consente per l’intero 2024 di utilizzare questa tecnologia che va a implementare quelle già presenti".

A ricevere la folta delegazione di Donne di Insieme in Rosa, oltre a Massimo Forti, il vice direttore Giovanni Mangia, una delegazione della segreteria di direzione, Giacomo Tufo, medico radiologo, e Antonella Miccinilli, responsabile del personale tecnico di radiologia.

"Insieme in Rosa è nata a Castiglione della Pescaia – dice Donatella Guidi –, conta centinaia di iscritte in tutta la provincia, ed è presente in molte località, fra cui Grosseto, Gavorrano e Follonica. Ha come obiettivo quello di raccogliere durante tutto l’arco dell’anno fondi per l’acquisto di materiale da donare poi agli ospedali maremmani".

"Siamo molto contenti di questa donazione – ha ribadito poi Forti –. Donatella Guidi con le sue donne è sempre stata vicina alla sanità maremmana. Donazioni che fanno anche capire la vicinanza della comunità locali alle strutture sanitarie e consentono di migliorare servizi, sistemi diagnostici e strutture di ricovero e cura. Insieme in Rosa costituisce un progetto, dove le donne sono mobilitate per il prossimo, per migliorare i servizi, soprattutto quelli socio sanitari e costituire un esempio da seguire per tutti".

Michele Casalini