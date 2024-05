Colonie feline via alla sterilizzazione

L’azione di sterilizzazione all’interno delle colonie feline intrapresa dall’Asl risulta insufficiente. Così il Comune di Gavorrano ha sottoscritto una convenzione con la "Lega per l’abolizione della caccia", che si assume il compito di integrare la sterilizzazione dei mici sparsi in più colonie su tutto il territorio comunale. Un’azione che ha il compito di tutelare le condizioni igieniche del vasto territorio comunale, curando i gatti e, in alcuni casi, anche del loro sostentamento. Il tutto costerà alla Giunta comunale la somma di 1.500 euro annui a titolo contributivo. L’Amministrazione comunale si si aspetta una risposta positiva e forte da questa iniziativa specialmente nei centri storici, non solo di Gavorrano ma anche nella frazioni di Caldana e di Giuncarico.

Roberto Pieralli