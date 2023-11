Colonia Pierazzi, arrivate tre proposte di riqualificazione. Benini: "Il Comune già al lavoro per valutarle" L'Amministrazione ha ricevuto tre proposte di iniziativa privata per il recupero della Colonia Marina Luigi Pierazzi, comprendente l'edificio, la pineta e la spiaggia. Le proposte saranno valutate e confrontate per mantenere la proprietà pubblica.