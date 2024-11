Clorofilla propone "Il Tempo dei Giganti"

In attesa di Agridoc, la rassegna dedicata ai temi dell’agricoltura, che vedrà la sua prima giornata lunedì 25 alla Sala Eden, "Clorofilla" prosegue con le proiezioni di documentari che indagano il mondo rurale alla libreria Qb in piazza Pacciardi a Grosseto. Oggi lo schermo racconta l’epidemia di Xylella in Puglia con "Il tempo dei giganti" di Davide Barletti e Lorenzo Conte.

In Puglia è in corso la più grave pandemia botanica del secolo: un batterio da quarantena, "Xylella Fastidiosa" sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane. "Il Tempo dei Giganti" narra il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, laddove è imminente l’arrivo dell’epidemia. Dovrà spiegare all’anziano contadino come la loro vita verrà sconvolta da questo batterio invisibile, finora sconosciuto in Italia e che lentamente sta diffondendosi in Europa. Tra i tanti protagonisti del film anche il contributo di Riccardo Valentini, ecologo e Premio Nobel per la pace nel 2017.

Il film, senza pregiudizi o condizionamenti, lascia spazio a opinioni scientifiche, suggestioni e storie di chi è in prima linea. Le proiezioni di Clorofilla alla libreria Qb proseguono anche domani sempre alle 16 con il documentario "La danza dell’aria e dell’acqua" di Anna Tinti.