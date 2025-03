"Città pulita". Sabato la ramazzata

Grosseto si mobilita per un’iniziativa speciale all’insegna del decoro urbano e della tutela dell’ambiente. Sabato, dalle 9 alle 13, si terrà la prima edizione di "Puliamo insieme la città", un evento che vede protagonisti i cittadini e le associazioni del territorio.

Il ritrovo è fissato in due punti della città: il parcheggio all’inizio di via Ambra; l’area di sosta vicina al distributore di carburante del centro commerciale Maremà. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto e con il supporto di Sei Toscana, nasce dall’impegno e dalla sensibilità dei cittadini grossetani. Tutti possono partecipare, sia singolarmente che in gruppo. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 347 - 7580031 (Angelo) o 393 - 3072679 (Silvia).