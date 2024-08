città di grosseto in concert0

Si terrà oggi alle 18,30 sull’itinerario faunistico A6 nel Parco della Maremma, il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto. Un evento, in origine in programma all’Oliveto di Collelungo, che rientra all’interno degli eventi "Parco aperto plus", la rassegna organizzata dal Parco della Maremma in collaborazione con Ad Arte Spettacoli. L’Ochestra Città di Grosseto, per l’occasione composta da 36 musicisti e diretta dal maestro Franz Schottky, propone l’Ouverture del Don Giovanni di Mozart e la Sinfonia in fa maggiore n. 8 di Beethoven che, con le sue tonalità maggiori caratterizzerà lo splendido tramonto di fine agosto.