"Città di Follonica", domenica 12 scadono le iscrizioni all’iniziativa

Scadono domenica 12 le iscrizioni al concorso fotografico nazionale "Trofeo Città di Follonica" coorganizzato da Fotoclub Follonica e dal Comune. I partecipanti possono presentare opere suddivise in 4 sezioni: Natura, tema libero, Street e Portfolio. Ciascuna sezione ha una giuria dedicata i cui partecipanti, di varia estrazione, hanno una preparazione ed esperienza specifica in quel genere fotografico. I premi principali del concorso si suddividono in primo premio assoluto, miglior autore under 30, rispettivamente di 1000 e 300 euro e verranno decisi dalle 4 giurie in sezione congiunta tra i finalisti di ciascun tema. Tra i tanti premi, la novità di quest’anno è l’introduzione del premio "Mondo sommerso", dove si confronteranno gli amanti della foto subacquea. internazionale. Le giurie si riuniranno il 17, 18 e 19 marzo mentre i risultati saranno resi noti il giorno 26. La cerimonia di premiazione, il 13 maggio, coinciderà con l’inaugurazione della mostra.