Cinquecento assunzioni alla Corsica Sardinia Ferries

La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries che fa scalo anche a Livorno e Piombino cerca fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Ecco tutte le informazioni sui posti di lavoro offerti da Corsica Sardinia Ferries e come candidarsi: I profili ricercati sono diversi, per le aree coperta, macchina, camera e cucina. Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: Ufficiali e Sottufficiali di macchina e di coperta; Personale di Cucina; Chef de rang e barman; Addetti alle cabine; Addetti Sala / Bar/ Casse; Receptionist / Hostess. Le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il curriculum al sito della Compagnia: www. corsica-ferries.it , alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: [email protected] e [email protected] I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il CV via e-mail a [email protected].