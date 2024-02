Cielo e Terra di Dante: "Viaggio" insieme a Marco Monaci

Domani alle 17 nel Museo di Storia naturale, in Strada Corsini, il professor Marco Monaci terrà la conferenza dal titolo "Cielo e Terra di Dante: visioni contemporanee". L’evento rientra nel cartellone organizzato dalla Società Dante Alighieri e l’argomento conduce dal poema del Sommo Poeta alle interpretazioni che ne vengono sviluppate oggi mediante linguaggi diversi della comunicazione, quali la musica, le arti figurative, la cinematografia, la fumettistica, le tecnologie digitali... Letture aperte a rielaborazioni creative molto interessanti, spesso impertinenti e provocatorie, audaci, profonde o avventate, comunque innovative e meritevoli di attenzione. Un viaggio nel Dante "pop", insomma.

Marco Monaci, laurea in Fisica, professore al Liceo Buonarroti e al Liceo Galilei di Pisa, si occupa di turbolenza e dinamica nel mezzo interstellare, tema sul quale ha prodotto varie pubblicazioni. Ha conseguito medaglie e attestati di merito sia in competizioni per divulgatori scientifici sia a varie Olimpiadi nazionali e internazionali di Astronomia.