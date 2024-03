Cicloturismo inclusivo. Doppio appuntamento col progetto "Via Libera"

Il Comune di Grosseto, insieme alla cooperativa sociale Melograno e all’Ente Parco regionale della Maremma, organizza nell’ambito del progetto "Via Libera" due giornate dedicate al cicloturismo inclusivo.

Oggi dalle 10.30 alle 17 ad Alberese, nella saletta multimediale del Centro visite del Parco della Maremma, incontro di formazione per addetti ai lavori sui temi del cicloturismo inclusivo, con particolare attenzione allo smart inclusion training. Saranno trattati aspetti introduttivi sull’accompagnamento inclusivo e presentate le special bike remoove (biciclette elettriche per disabili). Per partecipare è necessario registrarsi al link: https://form.jotform.com/240603278333351.

Domani alle 16, invece, incontro pubblico nell’Istituto musicale comunale "Giannetti" per discutere sugli sviluppi e le potenzialità del territorio maremmano. Sarà ripresentato il progetto "Ruote Libere For All", promosso dalla cooperativa Melograno e sostenuto dal Comune di Grosseto e da Fiab volto alla costruzione di prototipi di itinerario di cicloturismo inclusivo.