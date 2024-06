Ciclostorica da record. Spettacolo "Leopoldina"

Tanto il successo riscontrato da parte degli appassionati di ciclismo vintage e non solo che hanno preso parte ai tre giorni della ciclostorica "La Leopoldina". Tre giornate all’insegna del ciclismo d’epoca dove i partecipanti, in sella alle loro bici, hanno potuto attraversare sentieri e calette alla scoperta della magica Maremma. La Ciclostorica "La Leopoldina", inserita nella Coppa Toscana Vintage 2024 e organizzata per il terzo anno da Leonardo Baldanzi, Alessandro Spinicci, Giorgio Nobili, Duccio Lusini, Fabiano Frosini e Bruno Ciurli dell’Asd Free Bike Pedale Follonichese 1956, ha interessato i territori comunali di Follonica, Scarlino, Gavorrano e Massa Marittima. "Il successo e la partecipazione riscontrata quest’anno sono stati incredibili – dice Leonardo Baldanzi –. Abbiamo ospitato più di 300 persone, alcune arrivate anche dall’estero. Hanno partecipato anche due grandi nomi del ciclismo, Thomas Frischknecht (10 volte campione del mondo di mountain bike) e Massimo Codol. Erano presenti anche le tv nazionali, tra cui la Rai, per trasmettere una delle tappe del circuito della Coppa Toscana Vintage".

Si concentra poi sullo svolgimento delle giornate: "La Ciclostorica è iniziata venerdì con l’evento serale a Scarlino, raggiunto da 50 persone in bicicletta da Follonica e da altri 200/300 partecipanti presenti direttamente in paese. Tra apertivi, cena tra i borghi e musica in piazza è stata una grande festa che si è protratta fino a mezzanotte e che ha inaugurato al meglio l’evento. Il sabato in sella alle bici abbiamo fatto il giro di apertivi, offerto dalle strutture. Partendo dal Baia Mia, ci siamo poi fermati al ristorante del Golfo del Sole, La Duna, al Mirollino, al Boschetto, all’Ultima Spiaggia e per finire al Bar Portici dove abbiamo continuato a festeggiare fino alla sera". Concludendo poi con la partenza ufficiale della domenica, dove erano presenti più di 300 bici storiche: "Partiti da Piazza a Mare di Follonica, in base al percorso scelto, ci siamo incontrati tutti per il pranzo alla Terrazza Moris. Al percorso medio si sono uniti ben 200 ciclisti percorrendo Cala Violina e le zone di Scarlino e Gavorrano, mentre circa 100 persone hanno optato per il percorso più lungo passando anche per Massa Marittima. Ci tengo a ringraziare, a nome di tutta l’organizzazione, i Comuni, le amministrazioni del territorio e le associazioni sportive del ciclismo per il loro supporto organizzativo e burocratico".

Viola Bertaccini