Ciclista travolto da un’auto. E’ gravissimo

Un uomo di 40 anni è ricoverato in condizioni gravissime nell’ospedale "Le Scotte" di Siena in seguito ad un incidente stradale accaduto intorno alle 18.30 di ieri sulla "Sr 74", nei pressi della località "La Sgrilla", nel comune di Manciano. L’uomo era in sella alla sua bicicletta che per cause in corso di accertamento da parte dei carabineri è stata travolta da un’auto. Il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subito molto serie, tanto da essere privo di conoscenza. Soccorso dal personale della Misericordia di Manciano, l’uomo è stato poi portato a Siena in codice rosso con "Pegaso" dopo essere stato stabilizzato. Preoccupano il trauma cranico e il trauma toracico causati dall’impatto con l’auto e dalla successiva caduta sulla strada.