Ciclista cade: ricoverato a Siena Scontro frontale, donna ferita

Un uomo di 55 anni è ricoverato a Siena per i traumi causati da una caduta dalla bicicletta, una donna di 40 anni è invece ricoverata a Grosseto in seguito ad uno scontro fra due auto.

Nel primo caso i soccorritori ieri intorno alle 15 sono dovuti intervenire in un bosco in località La Pesta, nel comune di Massa Marittima.

Il ciclista è stato trasportato con l’eliambulanza "Pegaso" (nella foto) a Siena.

Ieri intorno alle 8.30, invece, in seguito ad uno scontro frontale avvenuto sulla "Sp Follonata", nel comune di Manciano, è stata soccorsa una donna di 40 anni rimasta ferita e trasportata al "Misericordia", a Grosseto.

La donna era in viaggio per raggiungere il luogo di lavoro ed è stata soccorsa da un’ambulanza dell’emergenza sanitaria di Manciano. Incolume il conducente dell’altra auto, un giovane originario del Lazio. Rilievi dei carabinieri di Pitigliano. Qualche disagio per la circolazione stradale.