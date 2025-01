Ciao nonnina Sirte. L’ultimo sorriso a cento anni

MONTE ARGENTARIOL’Argentario piange la scomparsa di Sirte Castriconi (foto), nonnina centenaria, madre di Carlo e Mauro Schiano, quest’ultimo conosciuto per essere stato per tanti anni personaggio politico di spicco del promontorio. Sirte aveva compiuto 100 anni lo scorso mese di aprile e, per l’occasione, aveva ricevuto anche una targa ricordo dal Comune. Le esequie si sono tenute giovedì nella chiesa di Santo Stefano. Alla famiglia le condoglianze della redazione de La Nazione. "Se è vero che la ’veneranda’ età ci aiuta razionalmente a comprendere i tempi ed i cicli della vita umana – le parole del figlio Mauro – è altrettanto vero che la perdita di una mamma è sempre un grande dolore che penetra nel profondo dell’anima. Ringraziamo il Signore di avercela data per tanti anni e di aver concesso (a mio fratello Carlo, a me, alle nostre famiglie e alla cara encomiabile Vera) anche il dono di poterla assistere, in quest’ultimo periodo in cui le condizioni di salute avevano fatto perdere la sua autonomia. Come ogni mamma con la sua vita ci ha testimoniato tante cose, a partire dall’amore per il prossimo e una convinzione che la preghiera aiuta sempre, soprattutto nei momenti più difficili. Speriamo di riuscire a farne tesoro".