"Chiusure dei negozi?. E’ solo demagogia"

"Anno nuovo, ma demagogia vecchia". Inizia così Charlie Lynn, consigliere di Forza Italia a Follonica. "E’ recente un post del consigliere Calossi che stigmatizza la chiusura di un’attività commerciale, che ha deciso di rimanere chiusa per tre mesi. Tale situazione, sempre più frequente, non ha scaturito il dubbio che Follonica non offra più la possibilità per i commercianti di lavorare per l’intero anno, ma è stata pretesto per accampare fantasiose motivazioni, che porterebbero i gestori di attività commerciali a prendersi lunghe vacanze, ad esclusivo scapito dei dipendenti".

"Puntare il dito sulle attività – chiude Lynn – che sono costrette a chiudere, anche per lunghi periodo, perché restare aperti significherebbe ingenti perdite di capitale, non è un dato confortante, anzi. Follonica, adesso più che mai, ha bisogno di una progettualità diversa, che possa permettere a tutti, che, oltretutto, potrebbero venire a far parte della comunità follonichese sempre più esigua, di trovare sbocchi lavorativi".