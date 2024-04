Chiude la mostra dedicata ai 70 anni del Rotary Club

Ultimo giorno oggi (dalle 17 alle 19) per visitare nel chiostro del San Francesco la mostra dedicata per ricordare l’anno in cui nacque il Rotary a Grosseto, il 1954. "E’ una vera e propria pagina di storia, dal vivo, della nostra città", ha commentato il Presidente del Rotary, Alessandro Antichi. Molti i visitatori, notevole l’interesse che dimostrano nello scorrere i 40 grandi pannelli, che propongono foto delle pagine dei giornali dell’epoca che riportano gli eventi più significativi accaduti a Grosseto e in Maremma in quell’anno.