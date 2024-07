Che successo per la "Disfida delle Contee"

Quando un evento riesce a portare un numero di turisti cinque volte più alto rispetto al numero totale degli abitanti è già di per sé un evento riuscito. È quanto accaduto in occasione dell’ultima edizione della ‘Disfida delle Contee’. L’evento si svolge a San Giovanni delle Contee, in occasione dell’evento (incentrato sulla degustazione dei vini contadini) si sono registrati numeri importanti. Il paese, abitato da appena 100 anime, ha accolte oltre 500 visitatori. I vincitori della Disfida di quest’anno sono stati i giovani vignaioli Michael Rossini e Antonio Rinaldi, sono loro che si sono aggiudicati il premio del miglior vino della quinta edizione della "Disfida delle Contee" alla prova dei più importanti palati d’Italia. I vincitori sono stati annunciati dalla giuria composta da esperti, tra gli altri: Francesca Ciancio, mitica firma del giornalismo enoico; Maurizio Gily, tra i più importanti agronomi italiani e direttore di Millevigne; Alessandro Morichetti, fondatore di Intravino; Luca Santini, patron di Teatro del Vino. Tra tanti partecipanti esperti e vignaioli con decine di vendemmie sulle spalle, a spuntarla sono stati invece due ragazzi di circa trent’anni. Piazza d’onore e menzione speciale anche per Mario Tiberi, sangiovannese con quasi settanta vendemmie d’esperienza e Sergio Paradisi. Nella due giorni della Disfida delle Contee sono arrivate oltre centinaia e centinaia di persone da tutt’ Italia per partecipare non solo alla degustazione dei vini contadini, ma anche ad una masterclass di altissimo profilo e un dibattito con Leonardo Romanelli e i professori Zeffiro Ciuffoletti e Michele Antonio Fine alle cene per le strade del paese a cura della cooperativa di comunità del paese e dell’Osteria Maccalè.