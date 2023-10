Che Musica. Concerto al San Francesco

Mozart e Schubert saranno oggi alle 21 i protagonisti di un concerto dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto". L’appuntamento con "Sinfonia concertante" e "Quinta di Schubert" è nella chiesa di San Francesco a Grosseto e protagonisti saranno Giancarlo De Lorenzo, direttore, Silvia Mazzon (viola) ed Ettore Pellegrino (violino). Il programma prevede l’esecuzione della sinfonia "Concertante in Mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K. 364" di Mozart e della "Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore D. 485" di Schubert. Giancarlo De Lorenzo ha studiato al Conservatorio di Brescia diplomandosi in Organo e Composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica ha proseguito gli studi alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Bologna, al Dams, nella sezione Musica. Direttore stabile dal 1992 dell’Orchestra "Vox Auræ" di Brescia, nel 2003 gli viene affidata la carica di direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Dal 2012 è direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica Italiana e dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e dal 2015 è direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra sinfonica di Sanremo. Silvia Mazzon si è formata come violinista e violista con grandi maestri. Si è diplomata con il massimo dei voti in violino e in viola al Conservatorio di Adria e dal 2016 si esibisce con il Pathos Ensemble. È docente di violino al Conservatorio "Peri" di Reggio Emilia. Ettore Pellegrino ha iniziato a studiare violino da piccolo e si è diplomato nel 1989 con il massimo dei voti e lode al Conservatorio di Frosinone. Si esibisce in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, come spalla e come solista, in Italia e all’estero. È direttore artistico dell’Istituzione sinfonica abruzzese e del Teatro Marrucino di Chieti e ha eseguito e inciso, come solista, colonne sonore composte da Ennio Morricone. È docente di Violino al Conservatorio "Giordano" di Foggia. Suona un violino Goffredo Cappa del 1683.