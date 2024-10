Cerimonia in Consiglio. La Civica Benemerenza assegnata a Sergio Bronchini

Nella seduta di ieri mattina il Consiglio comunale di Grosseto ha conferito con grande orgoglio la Civica Benemerenza a Sergio Bronchini, caporeparto dei Vigili del fuoco e cittadino grossetano, classe 1966, venuto a mancare prematuramente. "Bronchini – è stato spiegato – è stato una figura di riferimento per il Corpo dei Vigili del fuoco, distinguendosi per il suo impegno e la sua dedizione in numerosi interventi su scala nazionale, con particolare rilevanza per il territorio della Maremma. Tra le operazioni più significative a cui ha partecipato, spicca il contributo durante le operazioni di soccorso seguite al naufragio della Costa Concordia, dove, insieme ad altri otto colleghi, salì a bordo della nave mettendo in salvo numerose vite. Per questo eroico intervento, nel 2023 gli fu conferita la Medaglia al Merito di servizio.

"Il Consiglio comunale – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio Fausto Turbanti – ha voluto rendere omaggio alla memoria di Sergio Bronchini, esprimendo un sentito ringraziamento per il suo inestimabile contributo alla comunità e un caloroso abbraccio alla sua famiglia".