Cerimonia e festa al "Leopoldo II". Hanno giurato undici nuovi dottori

I medici chirurghi e odontoiatri neo-iscritti all’Ordine hanno giurato. Ad ospitare l’annuale cerimonia del "Giuramento di Ippocrate" è stato l’Istituto enogastronomico "Leopoldo II di Lorena" in una serata che ha visto anche la cerimonia di premiazione del Concorso gastronomico, a cui cui hanno partecipato 15 medici-chef. È stata anche l’occasione per la presentazione del nuovo Consiglio direttivo. Alla presidenza è stata confermata Paola Pasqualini, Mario Zuccarello vicepresidente, Francesca Bondi segretario, Giovanna Abate tesoriere, i consiglieri sono Simone Geraci, Mariangela Bernardi, Alessandro De Palma, Cristina Cianchi, Andrea Bramerini, Carlo Paoli e Fabio Pallari. Il Collegio dei revisori, presieduto da Raffaele Pia, è composto da: Fulvia Perillo, Mario Iovine e Michele Barrasso (sostituto revisore dei conti). Il presidente della Commissione albo odontoiatri è Carlo Paoli, i consiglieri sono Fabio Pallari, Pietro Giovannini, Gianluca Matteo Mocciola e Alessandro Vichi. "Per la giornata di quest’anno – ha dichiarato la presidente Paola Pasqualini – abbiamo scelto una citazione di Ippocrate: ‘L’uomo è ciò che mangia. Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo’. Una frase che bene evidenzia il nostro difficile ruolo: la medicina come prendersi cura degli altri, ma anche la medicina intesa come prendersi cura di se stessi". I neo-iscritti all’Albo dei medici chirurghi sono Stefano Bernardi, Martina Rita Ferrara, Matteo Giorgi, Barbara Grosoli, Ilaria Pagano, Maria Paratore, Samantha Rosadoni, Orazio Tammeo e Viktoriya Vlasyuk. I neo-iscritti all’Albo degli odontoiatri sono Francesca Coscarella e Arjola Gjeta. L’Ordine ringrazia l’Istituto "Leopoldo II di Lorena", l’Accademia della cucina nella figura di Domenico Saraceno, che ha parlato del cibo nel mondo e delle arti culinarie in Maremma, Ezio Di Natali, e l’imprenditore Simone Sargentoni de "Il Fiorino" che ha contribuito con i suoi prodotti alla realizzazione dei piatti.