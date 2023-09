Cercasi associazioni a Follonica per la sorveglianza degli alunni all’uscita di scuola

Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati ad occuparsi della sorveglianza degli alunni e delle alunne in ingresso e in uscita dalle scuola, all’inizio e al termine della attività didattiche che riprenderanno nelle prossime settimane. Entro e non oltre lunedì 25 i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato al Comune di Follonica. Potranno presentare una proposta gli enti del terzo settore, associazioni con finalità sociali e di soccorso, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, impegnati nella costante e prevalente promozione di attività legate alla socialità, alla prevenzione e alla sicurezza, purché regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore da almeno sei mesi. La convenzione potrà avere durata complessiva non superiore ad un anno scolastico (settembre 2023– giugno 2024) con la possibilità di proroga.