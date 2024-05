Centro storico. Music Project. Ultimo atto

Ultimo atto del Grosseto Music Project, il progetto sulla musica dei giovani per i giovani, in programma oggi dalle 16 fino a tarda notte nel centro di Grosseto. Il tutto ideato e organizzato da un gruppo di giovani con il supporto dell’associazione Escargot e sostenuto dal Comune. Dopo le tre serate live dove le 12 band selezionate dalla giuria guidata dal maestro Mario Lavezzi si sono esibite dal vivo tra il Teatro degli Industri e la Sala Eden, sono approdati in finale quattro gruppi che si contenderanno la vittoria del primo Grosseto Music Contest: gli AriaNera, i Minerva 40, i Mokabird e il Jazz Quartet Milani/Artuso/Guastalli/Ferrone.

Si partirà dal pomeriggio intorno alle 16 con la Grosseto Music Street: musicisti e cantanti di tutto il territorio prenderanno parte ad un’"invasione" del centro storico a suon di musica. Saranno individuate diverse postazioni in tutto il cuore della città dove a turno chi si sarà iscritto potrà esibirsi: sarà presente anche la Filarmonica di Grosseto.

Sul Bastione Garibaldi dalle 17 sarà dato il via alla Grosseto Music Fair, una mini-fiera della musica dove associazioni, scuole, negozi, progetti, festival e qualsiasi altra realtà inerente all’ambito musicale, anche band o artisti emergenti, potranno farsi conoscere e lasciare i propri contatti.

Alle 17.30 prenderà il via la Grosseto Music Jam, dove chi vorrà potrà esibirsi improvvisando insieme ad altri musicisti. Alle 18 ci sarà il Grosseto Music Live&Talk, un dialogo in musica con il maestro Mario Lavezzi, la cantautrice La Luna e il produttore Gianluca Capitani. Durante tutta la giornata sarà allestito anche il Grosseto Music Wall, un pannello dove le band della città, vecchie e nuove, potranno lasciare la loro firma o dedica, ma anche delle idee per il futuro per quanto riguarda l’aspetto della musica nella città di Grosseto. A conclusione del pomeriggio, con in sottofondo la selezione musicale di Dj Shrek ci sarà l’AperiMusic alla Sala Eden, dove alle 21.30 andrà in scena la finale del contest musicale: special guest della serata saranno i Miwa e i suoi componenti, storica cartoon band grossetana.