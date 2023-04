Centro storico e problemi "Promesse non mantenute"

"Come semplice cittadino, ormai da anni presidente solo onorario della Confedilizia grossetana, vorrei esprimere alcune personali considerazioni sui problemi del centro storico di Grosseto". Inizia così Lamberto Londini. "Sorprende innanzitutto il fatto che l’improvviso rinnovato interesse per l’annoso problema del degrado del nostro centro storico sia in gran parte legato alla notizia dello scioglimento del Ccn (Centro Commerciale Naturale) – dice Londini – come se l’attività della pur meritevole associazione costituisse il fulcro di ogni altro intervento atto ad affrontare la complessa problematica. Fra i vari interventi, decisamente sorprendente la tesi dell’attuale presidente della Camera di commercio che, in contrasto quanto meno con quella delle locali Confcommercio e Confesercenti, sostiene che la presenza della grande distribuzione, tutt’ora in via di ulteriori allarmanti sviluppi, non sia una delle principali cause del fenomeno oggetto dell’attuale Tavolo di Ascolto".

"A questo riguardo, oltre alle attendibili voci sulla prossima apertura di una altro supermercato da parte della Esselunga, e sui nuovi progetti di espansione di Conad – continua Londini – l’idea avanzata che, fra i rimedi atti a contrastare il degrado del centro cittadino, trovi posto un più deciso senso di comunità, a meno che non si sia voluto alludere ad una collettiva ed auspicabile presa di coscienza del fatto che ogni euro speso nella grande distribuzione, viene in massima dirottato al di fuori della comunità locale se non addirittura nazionale, sottraendole parte consistente della relativa ricchezza".

Poi Londini chiude: "In attesa che da questi ascolti possano prima o poi nascere provvedimenti idonei ad affrontare concretamente la complessa problematica, Paola Tamanti, presidente di Confedilizia, ha voluto rilevare la diffusa generale amnesia sul questionario che fu sottoposto, durante l’ultima campagna per le amministrative, agli otto candidati alla carica di sindaco i quali si espressero su ben 12 ipotetici provvedimenti finalizzati al recupero del centro storico. Sarebbe opportuno adesso rendere noto le risposte date dai candidarti a quel questionario".