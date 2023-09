Centro Servizi per Contrastare la Povertà, Un Aiuto per i Cittadini di Grosseto

Un aiuto per chi ha bisogno, e non sono certo pochi. Il centro servizi per il contrasto alla povertà, ha attivato sportelli per dare informazioni e accompagamento partecipato del cittadino nell’accesso ai servizi offerti dal territorio. Gli sportelli sono aperti a Orbetello, Porto Santo Stefano, Manciano, Pirtigliano (nelle sedi di Caritas, Misericordia, Consulta per il sociale). Ha aderito anche la Cri e gli sportelli si trovano nelle sedi di Manciano, Porto Santo Stefano, Pitigliano e Orbetello. Gli uffici di segretariato sociale sono attivi il venerdì dalle 15.30 (a Orbetello) ed il martedì dalle 15 (a Porto Santo Stefano).