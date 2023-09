Centro militare Veterinario. Gruppo Cinofilo, cambia comando

"Un Gruppo composto da uomini e donne in divisa che, seppur non appartenendo alle Forze speciali o alle Forze per operazioni speciali, ritengo di poter confermare essere militari che si possono definire speciali: condividere la propria quotidianeità con il collega a 4 zampe non è per niente semplice, nel bene e nel male".

Sono queste le parole con le quali il tenente colonnello Livio Termine ha passato il comando del Gruppo Cinofilo al parigrado Maurizio Rinaldo proveniente da Roma, dal Comando Genio. Parole pronunciate durante la cerimonia che si è svolta all’interno della caserma del Centro militare Veterinario alla presenza del colonnello Simone Siena, Capo reparto Veterinaria del Comando sanità e veterinaria e presieduta dal colonnello Salvatore Santone, comandante del Cemivet.

E’ stato proprio il comandante ad evidenziare "gli eccellenti risultati raggiunti dal reparto, fra i quali il progetto sull’utilizzo di nuove aree sempre più adeguate alle esigenze addestrative dei binomi cinofili", sottolineando "la sensibilità con la quale il tenente colonnello Termite (che resterà al Cemivet prendendo servizio nell’Ufficio Addestramento) ha sempre valorizzato i suoi specialisti e la serenità che ha concesso a tutti i suoi collaboratori in questi anni di intenso lavoro".

Un lavoro che per il comandante – l’ottavo nella storia del Gruppo – era iniziato nel luglio 2021 che sono stati "intensi e carichi di aspettative – ha detto Termite rivolgendosi al personale del Gruppo –, durante i quali grazie alla passione di ognuno di voi, al lavoro costante e quotidiano, abbiamo raggiunto i traguardi che ci siamo imposti , tutti insieme, in linea con quanto a me chiesto dai comandanti del Centro militare veterinari. Oggi posso esser fiero di essere stato alla testa di un’Unità di elìte dell’Esercito italiano dove passione, professionalità e competenza si fondono insieme". Termite ha espresso anche "sincera riconoscenza per la lealtà dimostrata e per lo sforzo profuso" durante il suo mandato.

Il Gruppo Cinofilo è l’unico reparto della Forza Armata preposto all’allevamento, alla selezione, all’addestramento di cani e binomi cinofili svolgendo un ruolo di rilevanza sia sul territorio nazionale che all’estero nel contribuire ad accrescere la sicurezza dei militari in tutti i contesti di impiego.