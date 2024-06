Centro islamico, ricorso respinto

Il centro islamico di via Trento resterà chiuso. Dopo l’ordinanza che ne disponeva la chiusura per una questione legata alla destinazione d’uso, anche il Tar ha confermato la decisione del Comune respingendo l’istanza di sospensione del provvedimento. A presentare ricorso era stata l’associazione "Faizan E Madina" contro il Comune per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale 182 del 27 febbraio. Il Comune aveva proibito di effettuare attività di culto in quei locali. "Il ricorso non presenta profili di fondatezza – si legge nella sentenza – sembrando sufficientemente comprovato l’uso dei locali in difformità dalla loro destinazione d’uso come deposito-magazzino, con sensibile aumento del carico urbanistico".