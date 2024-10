Centro Fiere. C’è il "Grosseto. Motor Village"

Tanti appuntamenti a Grossetofiere per il "Motor Village Grosseto". Il Centro Fiere (al Madonnino) si popolerà oggi e domani tra moto e auto in esposizione di ogni tipo. Musica fino a notte fonda, stunt man professionisti con esibizioni adrenaliniche e tanto altro ancora. L’apertura è prevista per le 10.30 di stamani, con chiusura serale alle 2. Si replicherà domani con la chiusura della manifestazione alle 20. La parte espositiva sarà riservata agli stand, con rinomati marchi del mondo dei motori e la presenza dei migliori concessionari di zona, mentre il settore delle auto e moto d’epoca occuperà parte del piazzale espositivo, insieme al mercatino vintage e dei pezzi di ricambio.

La sala espositiva della palazzina direzionale ospiterà il museo delle auto e moto d’epoca, "Garage n°9", un’iniziativa tutta da scoprire tra allestimenti vintage, auto e moto d’epoca restaurate. Il padiglione espositivo sarà occupato dagli stand della Tattoo Reunion, che porteranno nel Centro Fiere l’arte dei migliori tatuatori provenienti dal centro Italia e dal Vespa Village, con l’esposizione dei modelli che rappresentano un’icona italiana di stile nel mondo. Nei piazzali esterni, oltre agli stand dei vari espositori, anche il villaggio Harley Davidson organizzato dai clubs Granducato Bikers e Golden Drake e l’area Kids dedicata ai bambini, con il percorso per Autoscaler Radiocomandate e i plastici dinamici H0. Gli spettacoli si susseguiranno durante le due giornate fieristiche, a partire dall’Hurricane Motor Show del gruppo guidato dallo stunt man Ivan Zoppis. Salti con auto, Monster Truk, la donna torcia, Drift, evoluzioni con moto e quad sono solo una parte di uno spettacolo che troverà il culmine questa sera. Tanta musica, con gruppi e dj che si alterneranno sui due palchi montati nei piazzali del Centro Fiere, con lo spettacolo di chiusura domani con la Rubbish Oasis Tribute Band. Il biglietto intero sarà al costo di 10 euro, 5 euro per bambini dai 6 ai 12 anni, mentre l’abbonamento per la due giorni sarà di 15 euro.