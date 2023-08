"Centro di Raccolta Rifiuti a Orbetello: Presto il Nuovo Servizio"

"Con la convocazione della conferenza dei servizi si delinea definitivamente l’iter di realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti, impianto che sarà realizzato in località le Topaie di Albinia e che permetterà a tutti i cittadini del Comune di Orbetello di poter smaltire i propri rifiuti ingombranti o quelle tipologie che non rientrano nella raccolta stradale". Lo ribadisce l’assessore all’ambiente dell’Amministrazione comunale di Orbetello, Luca Minucci (nella foto). Come abbiamo già scritto in passato, con i primi passi burocratici portati a termine, si tratta di un risultato importante, "che – spiega ancora Minucci permette di completare la riorganizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli ingrombranti, un intervento reso ancora più importante dal fatto che l’intervento sarà finanziato con i fondi del Pnrr e che quindi non graveranno direttamente sulle tasche dei cittadini".

"Abbiamo iniziato questo percorso – conclude l’assessore Luca Minucci – con servizi ed una percentuale di raccolta differenziata a dir poco inaccettabili, ci troviamo oggi a tenere il passo dei migliori Comuni, sicuramente il frutto di una crescita culturale di tutta la cittadinanza".

Michele Casalini