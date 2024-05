Centro commerciale naturale: "Tante iniziative in cantiere"

Tante iniziative per far vivere il centro storico. Nasce il Centro commerciale naturale di Capalbio, che ha organizzato le festività del patrono San Bernardino e si propone da dare vitalità alle vie. Il Ccn è presieduto da Erika Marcucci, titolare del negozio Antichità e Vintage di Capalbio, la vicepresidente è Francesca Pasquini, titolare de La Bottega del Folle e il tesoriere è Riccardo Sebastiani, titolare dell’hotel Valle del Buttero. "Il centro commerciale naturale – spiega Erika Marcucci – è nato con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare con le proprie iniziative le caratteristiche di Capalbio, incastonato in quel paradiso naturale che è la Maremma, con l’identità e le radici della sua popolazione. È per questo grande significato che il primo evento organizzato sia stato per la festa di San Bernardino. È intenzione del comitato pensare e realizzare programmi di attività non necessariamente legati alla sola stagione estiva. È un obiettivo ambizioso, per il quale chiediamo il sostegno di tutti coloro che amano questi luoghi, con l’iscrizione al comitato e la partecipazione alle sue attività".