Centro civico di Torniella. Due eventi

A Torniella si festeggia l’anno nuovo appena arrivato con due eventi in programma in questa settimana. L’associazione Proloco Piloni-Torniella e il Comune guidato dal sindaco Francesco Limatola hanno organizzato due appuntamenti per festeggiare l’apertura del rinnovato centro civico. L’obiettivo generale è far riscoprire ai cittadini del territorio questo luogo. Venerdi alle 15 è in programma l’inaugurazione del Centro civico ed è prevista la partecipazione di molti ospiti. In primo luogo sarà presente Giorgio Martellucci presidente della Proloco Piloni-Torniella, non mancherà Francesco Limatola sindaco di Roccastrada, presenti anche Andrea Rovini direttore amministrativo Eurit srl, Walter Scapigliati (storico esperto minerario), Paolo Sammuri (geologo) e Lidia Bai presidente Parco Colline metallifere. Il pomeriggio sarà arricchito dal convegno dedicato alla miniera di caolino di Torniella, in più è in programma la proiezione di video e foto del parco delle colline metallifere. L’evento è aperto a tutti agli abitanti del comune di Roccastrada perchè rappresenta un’occasione importante per approfondire il tema che lega questo territorio della Maremma con la lunga tradizione mineraria. Alla fine dell’evento verrà offerto un ricco rinfresco. Un altro evento è invece in programma sabato, dalle 18 alle 20, sempre nella nuova sede del Centro civico e porta il titolo di "Cosa ha portato la Befana?", un interessante percorso gastronomico di degustazione con tipicità, tradizione e fantasia. Una ghiotta occasione per salutare le feste natalizie e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.