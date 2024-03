Centri estivi. Sessanta posti disponibili

Il Comune di Orbetello ha predisposto il programma per i centri formativi estivi per i bambini residenti nel territorio lagunare.

I criteri sono elencati nella delibera di giunta e nell’atto di indirizzo per l’attivazione delle procedure di gara per l’assegnazione di questo servizio formativo.

L’attività delle colonie estive comunale è attiva dal 2018, da quando cioè il servizio fu approvato con una delibera del Consiglio comumale, e garantisce un utile servizio ai bambini e alle famiglie durante il periodo estivo, in particolar modo ai genitori che hanno lavori stagionali.

"La giunta ogni anno – dice la vice sindaca e assessora alla Pubblica istruzione e al Sociale, Chiara Piccini (nella foto) – deve aggiornare le procedure e modalità di affidamentio di questo servizio, mediante apposita gara. Due saranno le sedi per questo anno, una ad Albinia, l’altra a Orbetello Scalo. Al ’Consani’, in via Mura di Levante, resterà aperta l’attività. Lo scorso anno c’è stata una richiesta di 30 bambini ad Albinia e 27 allo Scalo".

Il numero massimo di posti disponibili per la prossima estate è di sessanta bambini che avranno a disposizione refettorio e servizio trasporto.

L’attività prenderà il via il 3 luglio e andrà avanti fino al 31 agosto. L’importo complessivo del quadro economico dell’appalto è stato determinato in 99.183,42 euro. Ai due poli di Orbetello Scalo ed Albinia si aggiunge anche il "Consani", oltre ad una colonia estiva per attività ricreative a Neghelli.

Michele Casalini