Centri Estivi a Manciano, 20 Posti per Bambini da 3 a 6 Anni

La scuola è finita e adesso è il momento di divertirsi. Oggi alle 10 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso per la partecipazione ai centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni, organizzati dalla cooperativa Il Quadrifoglio di Arcidosso e finanziati dal Comune. Sarà possibile presentare la domanda entro il 7 luglio. Saranno accolte solo le prime 20 domande presentate in ordine cronologico di protocollo, inviate tramite Pec. Per i bambini è un’occasione per vivere insieme ai coetanei attività divertenti, condotte da animatori ed educatori.