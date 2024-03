Censimento. Servono rilevatori

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, finalizzata all’attribuzione degli incarichi di rilevatore esterno in occasione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024 e di altre indagini richieste dall’Istat. I Comuni possono affidare l’incarico di rilevatore a personale esterno. La graduatoria avrà durata tre anni, 2024-2026 e gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1° ottobre al 23 dicembre di ciascun anno. La domanda di partecipazione, sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà arrivare entro il termine di lunedì 15 aprile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Monte Argentario, Ufficio Urp - Protocollo, Piazza dei Rioni 8, Porto Santo Stefano, o presentata a mano al medesimo ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.