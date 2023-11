Celebrazioni per i primi 45 anni di attività. Rbc, la radio che resiste a tempo e mode

Ti siedi in auto e tiri un sospiro di sollievo perché c’è la tua radio preferita e sai che ti terrà compagnia. Capita sempre così, sia nei momenti di felicità facendoci ballare, sia nei momenti di sconforto dove non è scontato se scende qualche lacrima con le canzoni del cuore. Rbc,la radio locale più longeva di Grosseto compie 45 anni e presenta l’audiolibro con le canzoni e storie narrate da Franco Sensation, nella sala di Banca Tema di corso Carducci. È la storia autobiografia, unica, imprevedibile, umile delle gioie e sofferenze della radio. Presenti Franco Fiorelli, Paolo Pisani e Claudio Pepi. Rbc nasce nel 1978 e vanta di oltre 30.000 ascoltatori al giorno, migliaia di iscritti facebook e 1400 serate live. "L’audiolibro racconta aneddoti della radio durante questi anni, di fenomeni paranormali, di esperienze con gli ascoltatori – racconta Franco Fiorelli –. Rbc nasce quando non eravamo nemmeno maggiorenni ed è riuscita a resistere nonostante le tante difficoltà incontrate. La comunicazione è cambiata, prima le radio facevano da mezzo per gli appuntamenti fra le persone, per raccontare le proprie emozioni di vita. È stata promotrice della tecnologia, negli anni Settanta ci vedevano come extraterrestri". La radio è un mezzo incredibile che dà spazio all’immaginazione, sentendo una voce possiamo disegnare nella nostra mente l’immagine di chi parla. "Ho un amore antico con la radio – dice Paolo Pisani – abbiamo trattato Rbc come una ‘cenerentola’. "La radio diventa aggregazione – dice Pepi –. Prima si trasmetteva in diretta la musica del Papier Mais facendo ballare i ragazzi".

L’audio libro si trova sul sito www.rbcgrosseto.net.

Maria Vittoria Gaviano