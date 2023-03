Celebrazioni L’"Open Day" al 4° Stormo

E’ il giorno dell’"Open Day" per l’aeroporto "Baccarini", sede del 4° Stormo Caccia, dove oggi, dalle 10 alle 17.30, si svolgerà il terzo dei dieci appuntamenti organizzati in città per celebrare i cento anni dell’Aeronautica militare. Una giornata aperta a tutti, senza alcun bisogno di prenotazione, che unirà la possibilità di conoscere più da vicino le attività del 4° Stormo e incontrare uomini e donne guidati dal colonnello Filippo Monti che con il loro lavoro garantiscono la sicurezza negli spazi aerei nazionali, con un sistema di suddivisione dei compiti e lavoro fra i vari reparti che consente agli Eurofighter di decollare in pochissimi minuti dall’arrivo del segnale di allarme.

"Sarà possibile assistere – si psiega dall’Uffico comando dell’aeroporto militare – all’attività di volo, di aeromodellismo, visitare il museo storico dello Stormo e gli stand espositivi tra i quali non mancheranno anche quelli dedicati alla formazione e alle diverse opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica militare. Saranno inoltre presenti velivoli in mostra statica, simulatori di volo, mongolfiere e altro ancora".

Sarà possibile parcheggiare all’interno dell’aeroporto o arrivare in base utilizzando il servizio navetta messo a disposizione da Autolinee toscane e da enti militari che, dalle 10 alle 17.30, effettuerà il trasporto dei visitatori dai parcheggi dei centri commerciali Aurelia Antica e Maremà fino all’ingresso dell’aeroporto.

Ma c’è di più. L’Aeronautica militare in occasione di queste celebrazioni ha scelto Fondazione Airc come beneficiario del progetto solidale "Un dono dal Cielo" per fare "volare" la ricerca oncologica. I fondi raccolti verranno utilizzati per fornire nuove strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione a Ifom, l’Istituto di oncologia molecolare di Airc.

Oggi, dunque, rappresentanti del Comitati Airc Toscana saranno presenti all’interno della base del 4° Stormo, in via Castiglionese, con uno stand dedicato dove i volontari saranno impegnati a distribuire materiale informativo.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 aprile con il concerto di beneficenza che si svolgerà sempre all’interno dell’aeroporto militare. In questo caso i posti sono limitati e occorre la prenotazione.